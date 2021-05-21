Помощь семьям с детьми: Рада изменит закон [ Редактировать ]
В пятницу, 21 мая, народные депутаты поддержали за основу законопроект, согласно которому Верховная Рада усовершенствует оказание помощи семьям с детьми. "За" проголосовали 272 депутата.
Этот документ лишит правительство возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.
Закон предлагает исключить из совокупного дохода семьи льготника, используемого при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленные социальные пособия на ребенка/детей.
В совокупный доход семьи льготника предлагают не включать следующие пособия на ребенка:
- помощь в связи с беременностью и родами,
- помощь при рождении ребенка,
- помощь на детей одиноким матерям (отцам),
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
- помощь при усыновлении ребенка,
- временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно,
- государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам,
- пенсию в связи с потерей кормильца.
Напомним, что в Украине детям с инвалидностью,пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи.
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