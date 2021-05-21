В пятницу, 21 мая, народные депутаты поддержали за основу законопроект, согласно которому Верховная Рада усовершенствует оказание помощи семьям с детьми. "За" проголосовали 272 депутата.

Этот документ лишит правительство возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.

Закон предлагает исключить из совокупного дохода семьи льготника, используемого при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленные социальные пособия на ребенка/детей.

В совокупный доход семьи льготника предлагают не включать следующие пособия на ребенка:

помощь в связи с беременностью и родами,

помощь при рождении ребенка,

помощь на детей одиноким матерям (отцам),

помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство,

помощь при усыновлении ребенка,

временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно,

государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам,

пенсию в связи с потерей кормильца.

Напомним, что в Украине детям с инвалидностью,пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи.

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