Кремль спонсорує Мінськ у два способи

Росія вже витратила понад 120 мільярдів доларів на підтримку режиму Лукашенка. Про це заявив член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко. За його словами, Кремль спонсорує Мінськ у два способи - під виглядом державних кредитів, щоб створити картинку начебто успішної економіки.

А також шляхом створення контрабандних схем. Світлана Тихановська знову закликала США посилити санкції проти білоруської влади.