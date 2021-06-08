В понедельник, 7 июня, в Херсонской области и в самом городе прошли проливные дожди, в результате чего улицы города оказались затопленными. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео непогоды.

Люди переходили улицу почти по колено в воде.

На видео запечатлено, как вода на дорогах переливалась через бордюры.

Местные жители говорят, что уже несколько лет даже небольшой ливень становится для Херсона настоящей проблемой.

Отмечается, что вода вовремя не стекает в ливневки, что вызывает ДТП, транспортные коллапсы и портит состояние дорог.

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Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее, предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще.

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