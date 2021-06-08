Люди ходили по колено в воде: Херсон "затопило" дождями (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, в Херсонской области и в самом городе прошли проливные дожди, в результате чего улицы города оказались затопленными. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео непогоды.
Люди переходили улицу почти по колено в воде.
На видео запечатлено, как вода на дорогах переливалась через бордюры.
Местные жители говорят, что уже несколько лет даже небольшой ливень становится для Херсона настоящей проблемой.
Отмечается, что вода вовремя не стекает в ливневки, что вызывает ДТП, транспортные коллапсы и портит состояние дорог.
Читайте также, глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но его темпы отличаются в зависимости от региона. Количество осадков в Украине за 30 лет в целом уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в стране обостряется.
Кроме того, океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее, предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще.
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