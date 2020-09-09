Океаны могут остановить глобальное потепление. Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее. Об этом заявили ученые, передает cikavosti.com.

Как оказалось, океаны могут поглощать больше на 900 млн тонн выбросов СО2 ежегодно. Для сравнения, один бензиновый автомобиль, который "накатывает" в среднем 15 тыс. километров в год, будет производить 408 кг CO2 в год. Таким образом, 900 млн тонн CO2 - это примерно 2,2 млрд автомобилей. Исследователи говорят, что это эквивалентно 10% глобальных выбросов ископаемого топлива.

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Предварительные оценки этого такого поглощения не учитывали разницу в температуре воды на поверхности моря и в его толще. Исследователи из Университета Эксетера учли это в своих новых расчетах и ​​обнаружили, что это значительно влияет на то, сколько углерода содержится в океанах.

"Половина углекислого газа, которое выбрасывает человечество, не остается в атмосфере, а поглощается океанами и наземной растительностью. Обнаруженные различия в данных важны, так как растворимость углекислого газа очень сильно зависит от температуры", - сказал профессор Эндрю Уотсон, один из авторов работы.

По словам экспертов, меньшее количество углекислого газа в атмосфере и большее в океанах - это палка с двумя концами. СО2 в морской среде буквально делает воду более кислой, вызывая обесцвечивание кораллов и заставляя многих животных мигрировать. Однако в контексте глобального потепления, это, безусловно, хорошие новости.

Ранее сообщалось, что Арктика "увеличила" скорость глобального потепления.