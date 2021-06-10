В Херсонской области, в курортных городах, откроют пункты вакцинации от коронавируса, где смогут привитьcя все желающие. Об этом заявил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко, сообщает местный сайт "Херсон Онлайн".

Пункты откроются уже на следующей неделе.

По его словам, на следующей неделе откроется четыре дополнительных пункта.

Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе.

Кроме того, по его словам, на этой неделе началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Также отрыто шесть пунктов для людей, которые выезжают из оккупированного Крыма.

Читайте также, вакцинация является недостаточной для полного преодоления пандемии коронавируса. оронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно, всем следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине сделано 1 545 019 прививок. 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней, так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.