Люди в течение долгого времени должны быть осторожными/ фото: misto.vn.ua

Вакцинация является недостаточной для полного преодоления пандемии коронавируса. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции доктор Дэвид Набарро.

По его словам, люди в течение долгого времени должны быть осторожными и вести себя так, как будто вирус угрожает им постоянно.

Мы знаем, что вирус постоянно изменяется, а это означает, что хотя вакцинация является удивительным, удивительным активом, этого будет недостаточно. Нам придется продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой.

Отмечается, что коронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно. Всем следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

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