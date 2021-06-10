С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине сделано 1 545 019 прививок. При этом прививки получили 1 364 568 людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности:

одну дозу получили 1 364 566 человек,

получили 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 180 453 человека.

За минувшие сутки, 9 июня, 55 573 человека были привиты против коронавируса.

Одну дозу получили 36 498 человек.

получили 36 498 человек. Полностью иммунизированы - 19 075 людей.

500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней. Так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

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