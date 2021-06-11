В Перу избрали президента [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на выборах президента южноамериканской страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального офиса избирательных процессов (ЦИК) после обработки 99,3% бюллетеней во втором туре голосования.
Результаты выборов президента Перу:
- Педро Кастильо ("Свободное Перу") - 50,2% (8,8 млн голосов);
- Кейко Фухимори ("Народная Сила") - 49,8% (8,7 млн голосов).
Президенты Аргентины и Боливии Альберто Фернандес и Луис Арсе уже поздравили Кастильо с победой на выборах. При этом МИД Перу выразил протест, указав, что окончательные результаты еще не были объявлены.
С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности.
Новый глава государства вступит в должность 28 июля, его избирают на 5 лет.
Как сообщали "Подробности", 9 ноября 2020 года Конгресс Перу объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Его обвинили во взяточничестве в период, когда он работал губернатором региона Мокегуа в 2011-2014 годах.
Президентом стал Мануэль Мерино, но подал в отставку 15 ноября после гибели двух человек во время разгона антиправительственных протестов. Следующим главой государства Конгресс назначил Франсиско Сагасти. Таким образом в Перу за неделю трижды сменили президента.
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