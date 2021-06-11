Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на выборах президента южноамериканской страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального офиса избирательных процессов (ЦИК) после обработки 99,3% бюллетеней во втором туре голосования.

Результаты выборов президента Перу:

Педро Кастильо ("Свободное Перу") - 50,2% (8,8 млн голосов);

Кейко Фухимори ("Народная Сила") - 49,8% (8,7 млн голосов).

Президенты Аргентины и Боливии Альберто Фернандес и Луис Арсе уже поздравили Кастильо с победой на выборах. При этом МИД Перу выразил протест, указав, что окончательные результаты еще не были объявлены.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности.

Новый глава государства вступит в должность 28 июля, его избирают на 5 лет.

Как сообщали "Подробности", 9 ноября 2020 года Конгресс Перу объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Его обвинили во взяточничестве в период, когда он работал губернатором региона Мокегуа в 2011-2014 годах.

Президентом стал Мануэль Мерино, но подал в отставку 15 ноября после гибели двух человек во время разгона антиправительственных протестов. Следующим главой государства Конгресс назначил Франсиско Сагасти. Таким образом в Перу за неделю трижды сменили президента.