Президент Перу Мартин Вискарра заявил об отставке после того, как пленум Конгресса страны проголосовал за его импичмент. Об этом сообщается на странице парламента в Facebook.

Президента обвиняют во взяточничестве во время пребывания в должности губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах.

Решение об импичменте поддержали 105 из 130 депутатов.

Пост президента по закону должен занять спикер Конгресса Перу Мануэль Мерино.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона идет в отставку.