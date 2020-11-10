Президенту Перу объявили импичмент [ Редактировать ]
Президент Перу Мартин Вискарра заявил об отставке после того, как пленум Конгресса страны проголосовал за его импичмент. Об этом сообщается на странице парламента в Facebook.
Президента обвиняют во взяточничестве во время пребывания в должности губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах.
Решение об импичменте поддержали 105 из 130 депутатов.
Пост президента по закону должен занять спикер Конгресса Перу Мануэль Мерино.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона идет в отставку.
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