В Перу 76-летний конгрессмен Франсиско Сагасти был избран лидером страны после получения как минимум 60 необходимых голосов депутатов. Инженер и ученый будет руководить страной до президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Об этом пишет tt.inf.ua.

Он принадлежит к единственной партии, которая голосовала против объявления импичмента Мартину Вискарре.

Сагасти сменил Мануэля Мерино, бывшего спикера Конгресса, который находился на своем посту менее недели после отстранения президента.

На прошлой неделе президент Мартин Вискарра был смещен с должности посредством процедуры из-за обвинений во взяточничестве, которые он отрицает.

Это вызвало протесты по всей стране. Политики призвали к отставке Мерино после жестокого разгона демонстраций против него.

По меньшей мере два человека погибли и многие получили ранения в ходе протестов. Десятки тысяч демонстрантов приняли участие в демонстрациях против смещения Вискарры.

Они обвиняют Конгресс в организации парламентского переворота. 57-летний Вискарра пользуется неизменной поддержкой многих избирателей за свои попытки провести реформы.

Ранее мы писали о том, что президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку.