Китайский марсоход "Чжужун" прислал совместное селфи (видео) [ Редактировать ]
Источник: CNSA
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новую серию фотографий, присланных марсоходом "Чжужун".
Среди них - пейзажи равнины Утопия в северном полушарии Марса, где 15 мая аппарат совершил посадку, а также своеобразное селфи вместе с посадочной платформой.
Для того чтобы сделать этот снимок, "Чжужун" отъехал на десять метров от платформы, установил на поверхности Марса камеру, а затем вернулся на исходную позицию. На борту посадочной платформы с выдвинутой рампой можно различить флаг КНР.
Напомним, что китайская межпланетная станция "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода. Она была запущена к Марсу 23 июля 2020 года. На орбиту Марса она вышла в феврале, после чего более двух месяцев исследовала потенциальные места для посадки.
Общий вес межпланетной станции "Тяньвэнь-1" достигает пять тонн, из которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля с марсоходом, в то время как вес орбитальной станции - 3,7 тонны. Миссия "Тяньвэнь-1" оснащена 13 научными приборами.
Среди научных целей китайской космической миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что американский марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа.
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