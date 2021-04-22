Марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа. Об этом сообщает NASA.

Кислород из марсианской атмосферы удалось извлечь благодаря аппарату MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment), установленного на борту ровера. Он умеет перерабатывать углекислый газ (СО2) в чистый кислород (О2).

MOXIE при высокой температуре (около 800 градусов по Цельсию) отделяет атомы кислорода от молекул углекислого газа и выбрасывает обратно в атмосферу монооксид углерода.

Напомним, что содержание кислорода в атмосфере Марса - 0,13%, для сравнения на Земле - 21%.

Аппарат MOXIE

20 апреля MOXIE начал вырабатывать кислород на Марсе со скоростью 6 граммов в час. Такого количества хватило бы для дыхания одного человека в течение 10 минут. В целом же MOXIE может вырабатывать до 10 граммов кислорода в час.

Замглавы директората NASA по научной работе Джим Рейтер заявил, что "мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе". Ученый напомнил, что кислород важен как для дыхания людей, так и для получения ракетного топлива.

В будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой.

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Марсоход Perseverance - настоящая шестиколесная научная лаборатория (вертолет Ingenuity, 2 микрофона, 23 камеры, 7 научных инструментов) для изучения геологии, атмосферы и климата Марса. Основная задача ровера - поиск признаков существования на Марсе микробиологических форм жизни.

Perseverance доставил на Красную планету образцы материалов, из которых планируют делать космические скафандры. Инженеры проверят, как на них влияет марсианская среда.

На создание ровера США потратили около $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что вертолет NASA провел первый полет на Марсе.