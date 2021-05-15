Китай впервые посадил космический аппарат на Марс (фото) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Китайский спускаемый космический аппарат "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.
#Mars #Zhurong #CNSA#Tianwen #Tianwen1 pic.twitter.com/PX8ANlIOHu— China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) May 15, 2021
Межпланетная станция "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода. Она была запущена к Марсу 23 июля 2020 года ракетой-носителем "Чанчжэн-5". На орбиту Марса она вышла в феврале, после чего более двух месяцев исследовала потенциальные места для посадки.
Общий вес межпланетной станции "Тяньвэнь-1" достигает пять тонн, из которых 1,3 тонны - вес спускаемого модуля с марсоходом, в то время как вес орбитальной станции - 3,7 тонны. Миссия "Тяньвэнь-1" оснащена 13 научными приборами.
Среди научных целей китайской космической миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.
Марсоход "Чжучжун" останется в спускаемом аппарате на несколько дней для тестирования, после чего будет исследовать равнину Утопия в северном полушарии Марса. Запланированный срок его работы составляет 90 марсианских суток. Он сможет передвигаться со скоростью 200 метров в час.
Для Китая это первая посадка зонда на другую планету. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, сумевшей посадить аппарат на поверхность Марса.
В июле 2020 года, кроме Китая, миссию с марсоходом "Персеверанс" запустили США. Он сел на поверхность планеты в феврале.
Напомним, что в конце апреля Китай отправил на орбиту главный модуль космической станции.
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