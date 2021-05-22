Китайский марсоход Чжужун приступил к изучению поверхности Красной планеты. Аппарат сумел успешно сойти с платформы.

Основными задачами марсохода будут исследования грунта, ионосферы и климата Марса. Период работы марсохода на поверхности планеты рассчитан на 92 земных суток.

Согласно телеметрическим данным, 22 мая в 10.40 по пекинскому времени (5.40 мск) разработанный и произведенный Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) марсоход "Чжужун" безопасно покинул посадочную платформу, достиг поверхность Марса и приступил к исследованиям.

Отмечается, что марсоход спроектирован так, что на протяжении миссии он сможет выдержать механическое, термическое и радиационное воздействие космической среды.

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Кроме того, вертолет NASA Ingenuity совершил свой первый полет в одну сторону. До этого летательный аппарат действовал как почтовый голубь, теперь Ingenuity будет ждать дальнейших инструкций от диспетчеров миссии, переданных через марсоход Perseverance.

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