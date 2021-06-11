В Городке Львовской области произошло тройное ДТП: скутериста сбил автомобиль, а потом он попал под маршрутку. 13-летний школьник за рулем мотороллера погиб на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло 10 июня около 18:00 на улице Львовской. Судя по видео с камеры наблюдения, подросток на скутере остановился между полос на перекрестке. Его снесла несшаяся на встречу Renault Laguna. Мальчика вместе со скутером бросило еще и под автобус.

На скутере Honda Dio ехал 13-летний школьник, а за рулем Renault Laguna находился 24-летний местный житель. Маршруткой "Эталон" управлял 36-летний уроженец Львовского района.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве девушка поскользнулась и попала под трамвай. Чудом она не лишилась ног, но получила тяжелые травмы. В "Киевпастрансе" сообщили, что причиной несчастного случая стала невнимательность 30-летней пешеходки - она болтала по телефону.