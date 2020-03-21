В Киеве автомобилист сбил водителя скутера [ Редактировать ]
В Киеве случилась авария/ Фото: fleetguru.eu
В субботу, 21 марта, в Киеве на Голосеевском проспекте, возле ВДНХ, случилась авария. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Водитель автомобиля Mercedes сбил водителя скутера", - говорится в сообщении.
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Водителя скутера срочно госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
Из-за ДТП на Голосеевском проспекте затруднено движение транспорта.
Ранее мы писали о том, что под Киевом произошла жуткая авария. Также читайте новость о том, что в Киеве общественный транспорт прекращает работу.
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