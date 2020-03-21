В субботу, 21 марта, в Киеве на Голосеевском проспекте, возле ВДНХ, случилась авария. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Водитель автомобиля Mercedes сбил водителя скутера", - говорится в сообщении.

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Водителя скутера срочно госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Из-за ДТП на Голосеевском проспекте затруднено движение транспорта.

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