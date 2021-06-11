Убивство через світлину! У містечку Буча, що під Києвом, напередодні підлітки вирішили сфотографуватися з батьківською рушницею. І дівчина, яка тримала зброю в руках, випадково натиснула на гачок. Куля влучила хлопцю в груди і він помер миттєво. Чи покарають дівчину? Всі подробиці трагедії - розповість Геннадій Вівденко.

Усе сталося в цьому приватному будинку в передмісті Києва. Четверо підлітків - двоє хлопців і двоє дівчат після складання ЗНО прийшли до однокласника додому. Дістали пневматичну рушницю і стали фотографуватися. Після чого пролунав фатальний постріл.

Софія, жителька Бучі:

Хороший хлопчина спокійний, що там сказать - хороша сім'я, що воно там получилось бог його зна, отаке хлопці це біда.

На гачок натиснула 15-річна дівчина. Поліції підлітки розповіли - перед тим як взяти до рук рушницю і робити селфі, запитали в товариша, чи не заряджена зброя. Той відповів - ні.

Ірина Прянішнікова, речник ГУНП Київської області:

Поліція Київщини відкрила кримінальне впровадження за статтею 119 це вбивство з необережності. Наразі дівчина не затримана. вона є неповнолітньою. Вся решта деталей буде з'ясовувати слідство.

Убиті горем родичі трагедію не коментують.

- Якісь деталі як все відбулося? - Почитайте на сайті національної поліції.

Хлопець зазнав смертельного поранення у груди, кажуть у Нацполіції. Загинув миттєво. Сусіди і вчителі школи тим, що сталося, шоковані.

Він все время по нашому двору ходив.

Володимир, житель Бучі:

Только сам утром узнал, ничего хорошего, я знаю что вот єтот мальчик даже не знаю как его зовут.

Ганна, учителька молодших класів школи №3 м. Буча:

Це трагедія для батьків, трагедія для дітей, це звичайно це біда, дуже велика біда. Вибачте, будь ласка...

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "ненавмисне вбивство". Слідчі наразі проводять низку експертиз. І робити висновки, кажуть, ще зарано. Дівчина, яка зробила постріл із необережності, нині вдома в шоковому стані. І, як повідомляють правоохоронці, затримувати й висувати підозру неповнолітній не будуть.

Цього не передбачає санкція статті. А от рушниця, від пострілу з якої загинув хлопець, мала стати для підлітка подарунком. Батько обіцяв йому її подарувати.