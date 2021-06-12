В Киеве под МВЦ выстроились огромные очереди на вакцинацию (фото) [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В Киеве третьи выходные подряд проходит вакцинация от коронавируса всех желающих. Прививки в столице делают в единственном Центре вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Об этом сообщает "РБК-Украина".
С утра там в огромных очередях собрались сотни людей.
В субботу, 12 июня, сделали две очереди.
В первой стоят те, кто записался на вакцинацию с помощью портала государственных услуг "Дія" или через сервис helsi.me (людям должна прийти СМС с подтверждением).
Другая очередь собрала жителей столицы, которые пришли на вакцинацию в порядке живой очереди без предварительной записи.
Напомним, что на выходных в Украине будут работать более 50 центров массовой вакцинации от COVID-19.
Как сообщали "Подробности", в Украине резко ускорились темпы вакцинации от COVID-19. В пятницу, 11 июня, от COVID-19 привились 62 062 человек, что на 7 733 больше, чем днем ранее.
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