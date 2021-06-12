В Украине резко ускорились темпы вакцинации от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За пятницу, 11 июня, в Украине вакцинировались против COVID-19 62 062 человека, что на 7 733 больше, чем сутками ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
11 июня первую дозу вакцины получили 35 680 человек, вторую дозу - 26 382 человека.
С начала прививочной кампании привито 1 430 992 украинцев, из них 230 420 человек получили две дозы, то есть завершили вакцинацию.
В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 записались 678 522 человека.
Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в стране диагностировали 1274 новых случая инфицирования COVID-19, что на 329 случаев меньше, чем днем ранее.
Напомним, что в связи с уменьшением количества заболевших COVID-19, с 9 июня все регионы Украины переведены в "зеленою" карантинную зону.
по теме
В Україні триває процес вакцинації проти COVID-19, за минулу добу щепилися понад 48 тисяч осіб
Чи багато охочих прийшло, який препарат колють, та в яких регіонах відсьогодні почали робити масове щеплення?
У зверненні зазначено, що це допомогло б уникнути нестачі препаратів для щеплення і урівноважити темпи вакцинації в державах-членах і партнерах ЄС
Найбільше нових інфікувань в столиці, на Дніпропетровщині, Львівщині і Харківщині
Востаннє такі низькі показники фіксували торік у серпні