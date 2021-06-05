Всех желающих получить прививку разделили на две группы/ фото: РИА Новости

В киевском МВЦ, который находится на Броварском проспекте, выстроилась очередь из людей, которые хотят получить дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Чтобы успеть на прививку граждане занимали очередь с 5-6 утра. Люди стоят под палящими лучами летнего солнца, а часть из них даже принесла стульчики, чтобы комфортно дожидаться очереди. Чтобы получить укол люди даже приезжают из других городов.

Отмечается, что местные власти запланировали, что желающие вакцинироваться должны образовать два типа очереди:

Те, кто получил смс-сообщение с приглашением;

Те, кто зарегистрировался на портале или в приложении "Дія", но не получил ответа (живая очередь).

Известно, что несмотря на указание, всех людей поставили в одну сплошную очередь, в результате чего часть из них, которые получили приглашение через смс-сообщение вынуждены были уйти.

Читайте также, На территории Украины за минувшие 24 часа прививки от коронавирусной инфекции получили 57 440 человек. С начала кампании по вакцинации в стране проведено 1 177 373 прививок, первую прививку получили 1 177 371, при этом полностью иммунизированы 142 792 человека.

Кроме того, в Киеве открылись пункты вакцинации от коронавируса педагогов и работников образовательных учреждений. Сейчас определено 17 пунктов вакцинации, они расположены во всех районах столицы. Прививать педагогов будут вакциной Pfizer.

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