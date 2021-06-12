Ученые, участвовавшие в разработке вакцин от коронавируса, получили почетные титулы и ордена от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Награды вручаются в честь дня рождения королевы. Хотя Елизавета II, как известно, родилась 21 апреля, дата празднования каждый год меняется.

В числе получивших титулы рыцаря трое ученых, причастных к разработке вакцины AstraZeneca:

профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард;

профессор Оксфордского университета Сара Гилберт;

глава рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Кейт Бингэм.

Обе дамы вместо рыцарского получили равнозначный титул дамы-командора ордена Британской империи. Это вторая по значению из пяти степеней главной государственной награды Великобритании.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что награды по случаю дня рождения королевы "позволяют воздать должное всем, кто служил своей стране".

Во время пандемии мы видели бесчисленное количество примеров героизма в повседневной жизни. От тех, кто использует свой опыт для помощи в разработке жизненно важных вакцин, ...до людей, потративших время и силы на заботу о согражданах.

Напомним, что англо-шведская компания AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом. Эффективность препарата оценивалась в 70% - на 20% ниже, чем у ее аналогов - мРНК-вакцин от американских компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В марте во многих странах ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca (называется Vaxzevria) из-за случаев возникновения тромбоза у пациентов. Связь между образованием тромбов и вакциной признали в Европейском агентстве лекарственных средств, но назвали это крайне редким побочным эффектом и осложнением.