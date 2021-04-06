Королева Великобритании Елизавета II в 2020 году лишила рыцарского звания 9 человек и в общей сложности 70 человек за последние 10 лет. Об этом пишет The Times, отмечая, что оба эти показателя являются рекордными.

В прошлом году рыцарского звания были лишены:

продюсер Харви Вайнштейн, который был приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства;

бывший помощник премьер-министров Тони Блэра и Джона Мэйджора Марк Роберт Адамс, признанный виновным в двух изнасилованиях;

бывший финансовый директор BT Ханиф Мохамед Лалани, совершивший мошенничество с акциями этой компании;

несколько людей, имевших рыцарское звание, но совершивших либо мошенничество, либо преступления сексуального характера.

За все время своего правления королева Елизавета II лишила рыцарского звания 186 человек. Среди них:

Кима Филби и Энтони Бланта, работавших на советскую разведку;

государственных лидеров Роберта Мугабе и Николае Чаушеску.

Слева направо: Рольф Харрис, Энтони Блант, Вики Прайс, Крис Хьюн, Харви Вайнштейн, Роберт Мугабе и Насим Хамед

Самым "спокойным" был период с 1981 по 1990 год, когда рыцарского звания лишили всего 11 человек. До последнего десятилетия рекордным считался период с 1951 по 1960 год, когда рыцарского звания лишились 26 человек.

В рыцарское достоинство возводят британских подданных и иностранцев по рекомендации правительства ее величества. В случае с иностранцами речь идет о так называемом почетном рыцарстве, когда награждаемые не могут пользоваться традиционными почетными префиксами "сэр" или "дама".

Секретариат Кабинета министров обязательно сообщает о том, за что конкретный человек удостаивается рыцарского звания. Однако информация о том, за что он был этого звания лишен, не разглашается, чтобы, не препятствовать "свободному и открытому обсуждению" в комитете, решающем вопросы лишения званий.

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Анализ данных, проведенный журналистами The Times, показывает, что с 1945 года в числе тех, кого королева лишала рыцарского звания, чаще всего (37% случаев) оказывались сексуальные насильники и педофилы. На втором месте - мошенники (21%).

Напомним, что в феврале 2021 года Елизавета ІІ лишила принца Гарри и Меган Маркл всех королевских привилегий.