Европейская комиссия заключила соглашение на поставку вакцины против COVID-19 с британской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте компании. Власти Европейского союза заказали до 400 млн доз вакцины от коронавируса AZD1222.

Вакцина еще на одобрена для клинического применения. Новое соглашение предоставит всем странам-членам ЕС доступ к вакцине во время пандемии. Кроме того, власти Евросоюза могут отправлять лекарство в другие европейские страны.

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Вакцина AZD1222 была совместно разработана Оксфордским университетом и его дочерней компанией Vaccitech. На текущий момент она прошла первую и вторую фазы испытаний против вируса SARS-CoV-2 и вызвала иммунный ответ у всех испытуемых. Руководство AstraZeneca обещает, что первые дозы вакцины будут отгружены потребителям к концу 2020 года.

Напомним, что США скупили все мировые запасы лекарства от COVID-19 ремдесивир.

Ранее сообщалось, что испытание российской вакцины против коронавируса "Спутник V" выявило более 100 "побочек".