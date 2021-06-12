В Одессе прошел мощный ливень, который длился 15 минут. За это время уровень воды поднялся настолько резко, что полицейское авто плыло по улицам, как лодка. Об этом пишет сайт Думская.

Как сообщили изданию в горсовете, выпало 28 миллиметров осадков. Затопленными оказались улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Мельницкая, Дерибасовская и еще несколько в центре города.

Очевидцы рассказали, что ливневки не справлялись с такой нагрузкой воды и на улицах моментально образовались настоящие реки.

"В местах массового скопления воды работает спецтехника КП "Городские дороги"", - сообщили в мэрии.

Очевидцы также сняли на видео, как машину полиции просто забирает потоком воды.

Кроме того, зафиксировали множество других последствий непогоды. Из-за взрыва на электроподстанции район Черемушки и часть Фонтана остались без воды и света.

Аварийные бригады работают над восстановлением коммуникаций.

Ранее сообщали, что в Запорожской области в селе Широкое рядом с жилыми домами возник сильный смерч, в результате которого пострадали около 10 жилых домов.

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