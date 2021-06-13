11 июня в городе Стамбул, Турция, погибла украинская модель Анжелика Срабьянц, выпав из балкона пятого этажа дома в жилом комплексе. Девушка умерла в карете скорой помощи от многочисленных травм, полученных после падения.

Как оказалось, перед смертью модель поссорилась со своим парнем, турецким дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, с которым они уже длительное время жили вместе, пишет издание Strana.

По словам Бурака, вечер перед смертью Анжелики, пара провела в ресторане, поужинав и выпив спиртного. По дороге домой влюбленные начали ссориться: модель ударила бойфренда кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

Как утверждает парень, в квартире они продолжили выяснять отношениях друг с другом. Затем он пошел в ванную, а девушка выбежала на балкон и повисла на перилах. По словам Бурака, он схватил ее за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась.

Вечер перед падением модели с балкона Эрджан записал на видео, где видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня. На видео виден момент падения, однако вместо того, чтобы спасать девушку, парень снимал на камеру.

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"На видео, которое он записал, видны только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!" (Please! - они общались на английском языке). Это было ее последнее слово. На видео виден момент падения. Вопрос в том, почему Эрджан записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку. Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены", - рассказали источники в правоохранительных органах Стамбула.

На данный момент Эрджан задержан по подозрению в умышленном убийстве. К тому же в их квартире обнаружили наркотики.

О самой Срабьянц известно, что она - выпускница Сумской академии банковского дела, а в Турции работала моделью и много путешествовала - в мае отдыхала в одном из самых дорогих отелей Бодрума Lujo.

Ранее писали, что в Турции, в жутком ДТП, погибла пара украинских студентов из Сум.

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