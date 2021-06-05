В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва погибла ведущая новостей.

Сообщается, что телеведущая Ariana News Мина Хайри погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе. Кроме журналистки умерли еще четыре человека, в том числе ее мать. Также тяжело ранены сестра Хайри и еще шестеро мирных жителей.

23-летняя Хайри работала ведущей радио и телепрограмм с 2017 года.

Глава Комитета по защите журналистов в Афганистане Абдул Муид Хашими сообщил афганской службе Радио Свобода, что, согласно предварительной информации, Хайри была целью нападения.

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С марта прошлого года в Афганистане были убиты 11 журналистов и работников СМИ, сообщили на этой неделе Репортеры без границ. Организация официально обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать убийства как возможные военные преступления.

Ранее мы писали, что в афганской провинции Гильменд, которая находится на юге страны, произошел взрыв в автомобиле, припаркованном на обочине дороги, а результате которого погибли 9 человек, в частности женщины и дети. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за кровавый теракт.

Кроме того, в столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибли пять людей, мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей, иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.

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