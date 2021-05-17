В Турции погибла влюбленная пара студентов из Украины [ Редактировать ]
В Турции, в жутком ДТП, погибла пара украинских студентов из Сум. Об этом сообщает Институт бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ в Facebook.
Пара уехала в Турцию отдыхать. Они арендовали авто, на котором попали в аварию на одном из турецких курортов 15 мая.
Всего в машине находились четыре человека.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги. Александр скончался на месте ДТП от полученных травм, а за жизнь Анастасии боролись врачи, но не смогли спасти девушку.
Фото: Hürriyet
Еще два человека находятся под наблюдением медиков.
Погибли двое наших студентов - Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара … Словами сложно выразить боль и печаль. Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами. Светлая память в наших сердцах.
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