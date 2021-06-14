Велика сімка пообіцяла санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
"Велика сімка" також пообіцяла санкції проти Білорусі через арешт опозиціонера Романа Протасевича. Лідери G7 заявили - вони занепокоєні порушенням у Білорусі прав людини, основоположних свобод і міжнародного права.
Мінську ж порадили "змінити курс". Також у G7 анонсували притягнення до відповідальності винних і наголосили - робитимуть це шляхом запровадження санкцій.
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