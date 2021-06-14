В понедельник, 14 июня, на румынско-венгерской границе произошло ДТП с участием украинцев. Об этом сообщает местное агентство TVR.

В транспортном средстве находились 15 украинских рабочих 8-летний ребенок.

Как сообщается, автобус, следовавший из Украины в Чехию, в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

Один из пассажиров автобуса погиб.

Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние.

Еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Днепропетровской области погибли четыре человека. Также мы писали о том, что в Киеве произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими.

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