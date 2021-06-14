В Румынии произошло смертельное ДТП с украинским автобусом [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, на румынско-венгерской границе произошло ДТП с участием украинцев. Об этом сообщает местное агентство TVR.
В транспортном средстве находились 15 украинских рабочих 8-летний ребенок.
Как сообщается, автобус, следовавший из Украины в Чехию, в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.
- Один из пассажиров автобуса погиб.
- Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние.
- Еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.
Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Днепропетровской области погибли четыре человека. Также мы писали о том, что в Киеве произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Удар був такої сили, що водій автівки, його дружина та 6-річна донька загинули на місці
Лікарі поспішали на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне» світло" з проблисковими маячками та звуковим сигналом
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному
Користування гаджетами на пішохідних переходах - чому люди легковажать і чи штрафуватимуть за це?