В Киеве на Позняках в фитнес-клубе Sport Life утонул мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что мужчина плавал в бассейне и в определенный момент посетители увидели, что он не двигается и немедленно достали его из воды. Однако тот был уже в бессознательном состоянии.

Дежурный тренер пытался оказать помощь, однако безуспешно. Спустя несколько минут пришел врач клуба, но действия также были бессильны. Прибывшие медики также пытались реанимировать пострадавшего, но сделали кардиограмму и констатировали смерть.

Предварительно, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что поход в аквапарк обернулся для семьи трагедией.

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