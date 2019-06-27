На Позняках в фитнес-клубе трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
В Киеве на Позняках в фитнес-клубе Sport Life утонул мужчина. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что мужчина плавал в бассейне и в определенный момент посетители увидели, что он не двигается и немедленно достали его из воды. Однако тот был уже в бессознательном состоянии.
Дежурный тренер пытался оказать помощь, однако безуспешно. Спустя несколько минут пришел врач клуба, но действия также были бессильны. Прибывшие медики также пытались реанимировать пострадавшего, но сделали кардиограмму и констатировали смерть.
Предварительно, смерть наступила из-за проблем с сердцем.
Ранее сообщалось, что поход в аквапарк обернулся для семьи трагедией.
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