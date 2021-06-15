В воскресенье, 13 июня, на Кинбурнской косе Николаевской области отдыхающие увидели дельфиненка, который пытался выброситься на берег. Они спасли малыша.

Об этом сообщил фотограф Александр Заклецкий на своей странице в Facebook.

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"Спасение дельфиненка Азовки. На Кинбурнской косе нашли дельфиненка Азовки, который пытался выброситься на берег. После консультации с Павлом Гольдиным было решено перенести дельфиненка на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок пошел в море", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Крыму нашли необычных дельфинов с хвостами-трезубцами. В центре реабилитации дельфинов "Безмятежное море" отметили, что ранее такая особенность развития дельфинов не встречалась в научной литературе по китообразным, однако похожий экземпляр уже находили у побережья оккупированного Крыма в 2019 году.

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