Под Николаевом отдыхающие спасли дельфиненка (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 июня, на Кинбурнской косе Николаевской области отдыхающие увидели дельфиненка, который пытался выброситься на берег. Они спасли малыша.
Об этом сообщил фотограф Александр Заклецкий на своей странице в Facebook.
"Спасение дельфиненка Азовки. На Кинбурнской косе нашли дельфиненка Азовки, который пытался выброситься на берег. После консультации с Павлом Гольдиным было решено перенести дельфиненка на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок пошел в море", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Крыму нашли необычных дельфинов с хвостами-трезубцами. В центре реабилитации дельфинов "Безмятежное море" отметили, что ранее такая особенность развития дельфинов не встречалась в научной литературе по китообразным, однако похожий экземпляр уже находили у побережья оккупированного Крыма в 2019 году.
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