Украинцам разрешили въезд в Израиль: что необходимо сделать [ Редактировать ]
В понедельника, 14 июня, Израиль разрешил въезд гражданам Украины. Тем не менее, есть ряд условий, которые должны быть выполнены. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Израиле в Facebook.
Разрешение на въезд
Украинские граждане для въезда в эту страну должны заранее подать заявку в израильское дипломатическое / консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции. Подробная информация о том, как получить разрешение, а также об основаниях для получения такого документа можно ознакомиться по ссылке.
ПЦР-тест перед прилетом
Въезд разрешается только в том случае, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. По прибытии необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест - 80 израильских шекелей (660 гривен) при условии онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей (830 гривен) при регистрации в аэропорту. Оплата проводится кредитной картой.
Это требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.
Страховой полис
Для получения разрешения на въезд в Израиль также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.
Медицинская декларация и изоляция
После получения разрешения на въезд в Израиль нужно заполнить декларацию по ссылке. Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации нужно предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле. Все иностранные пассажиры должны пройти самоизоляцию. Продолжительность ее составляет 14 дней, или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста в определенные специальным протоколом даты, результаты которых являются отрицательными).
Лица, которые имеют справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции. Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.
Ранее мы писали, что на территории Государства Израиль, в связи с крайне положительной статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также высокий уровень иммунизации населения, было принято решение отменить все карантинные ограничения.
Кроме того, в Израиле началась кампания по иммунизации детей, возрастом от 12 до 16 лет. Многие подростки в Израиле опасаются заражения коронавирусом, поэтому готовы вакцинироваться, кроме того, их привлекает возможность путешествовать по миру без ограничений.
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