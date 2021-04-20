В Израиле закрыли последние отделения для COVID-больных [ Редактировать ]
В Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом. Они продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия. Об этом сообщает Ynet News.
Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.
Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.
В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.
Читайте также, всемирная пандемия коронавируса ухудшила ситуацию с правами человека в мире. сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.
Кроме того, каждая третья женщина в мире подверглась физическому или же сексуальному насилию со стороны представителей мужской половины человечества. согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают 7 государств.
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