На территории Государства Израиль, в связи с крайне положительной статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также высокий уровень иммунизации населения, было принято решение отменить все карантинные ограничения. Об этом сообщает радио Кан со ссылкой на Минздрав страны.

Однако единственным продленным условием осталось ношение защитных масок в помещениях. Оно будет работать вплоть до того пока не будет принято другое решение.

Не продлены все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года... Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе.

Отмечается, что с 1 июня 2021 года гражданам при посещении общественных мероприятий и заведений уже не надо предъявлять документ о вакцинации. Кампания по вакцинации в Израиле стартовала в декабре 2020 года. по состоянию на 1 июня от COVID-19 полностью вакцинировались 55% граждан или более пяти миллионов человек.

Читайте также, Израиль продлил действие запрета на въезд граждан из стран "красного списка". В настоящее время в "красном списке" Израиля - Украина, Турция, Мексика, Индия, Бразилия, Эфиопия и ЮАР. С 31 мая в него внесут Россию и Аргентину.

Кроме того, на территории Государства Израиль лабораторно подтвердили 41 случай заражения "индийским" штаммом коронавируса. В связи с этим Минздрав Израиля начал масштабное тестирование учащихся заведений среднего образования.

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