В России, в Москве, выявили разновидность коронавируса, представляющую собой измененный "индийский" штамм. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Сейчас ведутся исследования эффективности российского COVID-препарата Спутник V против данного штамма.

Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность Спутника V к этим штаммам.

Он утверждает, что препарат показал высокую эффективность против "индийского" штамма. Также, по словам главы центра Гамалеи, Спутник V создает большой запас по концентрации антител и дает защиту организма от "индийского" варианта вируса.

Если речь идет об эффективности в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично.

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