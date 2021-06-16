За неделю курс биткоина вырос на 20%. Причиной стало признание этой криптовалюты платежным средством в Сальвадоре. По данным CoinDesk, в первой половине дня 16 июня биткоин продают по 40,5 доллара за монету.

Капитализация криптовалюты составляет 750 млрд долларов.

Глава MicroStrategy один из крупнейших инвесторов в биткоин, Майкл Сейлор заявил, что эта криптовалюта не единственная, которую впереди ждет светлое будущее.

В интервью CNBC Сейлор назвал биткоин "цифровой собственностью", которая может служить инструментом для сохранения сбережений, а криптовалюта Ethereum - это актив, который способен, по его мнению, изменить традиционный рынок финансовых услуг.

Стоит также отметить, что Илон Маск, который считает биткоин самой выгодной валютой в мире, все же критикует их за огромный вред экологии.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск пытался спасти биткоин от обесценивания.