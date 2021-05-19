Курс крупнейшей криптовалюты биткойн (Bitcoin) в среду, 19 мая, обвалился на 13%, до $39 341. На это повлиял запрет операций с криптовалютой в Китае и заявления американского бизнесмена Илона Маска, сообщает Bloomberg.

18 мая китайские власти запретили финансовым учреждениям и платежным сервисам проводить операции с криптовалютой. Народный банк КНР заявил, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства. Курс биткойна болезненно отреагировал и отказ основателя Tesla Илона Маска продавать автомобили за криптовалюту.

По данным CoinMarketCap, на 13:50 биткойн торгуется на крупнейших биржах по $39 341, что на 30% ниже, чем неделей ранее. Вслед за ним падают курсы и других криптовалют: Ethereum (-32%), Binance Coin (-35%), Dogecoin (-17%), XRP (-2%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

По задумке разработчиков, эмиссия биткойнов прекратится, когда будет добыто 21 млн "монет". Предположительно это состоится в 2140 году.

На долю биткойна приходится 71,7% всего мирового рынка криптовалют.

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