В это время в аэропорту садился борт №1 США / Фото: REUTERS

В среду, 16 июня, в Швейцарии, в городе Женева, задержали посадку самолета российской делегации. Дело в том, что в то же время в аэропорту Куантрен садился борт №1 США с президентом Джо Байденом. О чем свидетельствуют фотографии Reuters.

Российский лайнер был в "зоне ожидания" около часа. За это время воздушное судно с россиянами кружило над Женевой, сделав несколько десятков разворотов.

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Отметим, что встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в в Женеве, в знаменитой вилле La Grange.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

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