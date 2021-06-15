Уже в среду, 16 июня, состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры пройдут в Женеве (Швейцария). "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

Отношения стран

Оба президента заявили, что сейчас отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. По словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

Что думают политики друг о друге

Байден заявил, что считает Путина "достойным соперником".

Путин назвал Байдена человеком, который "занимается карьерой".

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, и некоторые недостатки, но не будет никаких движений, основанных на импульсах от имени президента США", - сказал Путин.

Что обсудят

Основными темами первого российско-американского саммита на высшем уровне после избрания президентом США Джо Байдена станут перспективы развития двусторонних отношений, стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью.

В повестке дня будут и конфликты в Украине, Сирии, Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе, ситуация в Беларуси. Помимо этих вопросов, Путин и Байден обсудят задержания россиян в третьих странах, работу дипломатических представительств и Алексея Навального.

Ожидания

Путин надеется, что Москва и Вашингтон восстановят личные контакты и прямой диалог. Также он рассчитывает на "создание механизмов" взаимодействия стран по различным направлениям, среди которых стратегическая стабильность, региональные конфликты, глобальная экология, а также сотрудничество в области экономики.

В Белом доме считают, что это встреча не о доверии и дружбе, это встреча, посвященная выяснению того, где страны могут найти точки соприкосновения, а также прямому и откровенному обсуждению вопросов, вызывающих беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к идее двусторонних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Он считает, что это поможет решить некоторые вопросы, ведь "когда такие большие державы не разговаривают, то страдают другие".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.