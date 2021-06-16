На складе в Гонконге армия автономных роботов работает круглосуточно и без выходных. Они не просто много работают, а умнеют: выполняя свои задачи совместно, они улучшают свои показатели результативности, сообщает CNN.

Автономные мобильные роботы были разработаны китайским стартапом Geek+. При перемещении по складу они руководствуются QR-кодами на полу, а встроенный искусственный интеллект помогает принимать собственные решения, включая поиск оптимального направления движения и построение маршрута к месту назначения.

Роботы Geek+

Команда отслеживает эти движения и использует данные для улучшения своих алгоритмов, делая роботов более эффективными. Таким образом машины "обучаются", основываясь на опыте своих коллег.

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Роботы стали обычным явлением на складах по всему миру, и Geek+ заявляет, что у них более 15 тысяч роботов в более чем 30 странах, в том числе на складах Nike и Decathlon.

Управляющий директор Лит Фунг говорит, что наличие роботов, которые со временем становятся более эффективными, помогает компаниям удовлетворять потребности в быстрой доставке, а также сокращать затраты на рабочую силу и человеческий фактор.

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