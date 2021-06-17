В Украине реформируют Нацраду по вопросам телерадиовещания. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

"За" проголосовали 302 народных депутата.

Согласно документу, субъектами представления на членов Нацрады от парламента являются:

фракции и группы (1 фракция - 1 представление),

общественные организации и творческие союзы (1 общественная организация - 1 представление).

Голосование будет происходить не пакетно, а отдельно по каждому кандидату.

Закон не будет регулировать безвыездные проверки Нацрады, поскольку это прописано в собственной инструкции ведомства, утвержденной Министерством юстиции.

Президента уполномочили создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте как консультативно-совещательный орган.

В документе предусмотрели, что кандидаты обязательно проходят спецпроверку соответствии с законом "О предотвращении коррупции", которая продлится до 25 дней.

Обеспечивается и соблюдение гендерного равенства. Если во время голосования за членов на вакантные должности несколько человек имеют одинаковое количество голосов, предпочтение отдается кандидату того пола, представителей которого меньше среди уже действующих членов.

Как сообщали "Подробности", Минфин подготовил ряд изменений в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно собрать в бюджет 60 млрд гривен в год.