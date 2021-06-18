На Рівненщині колесо вантажівки відірвало руку пішоходу [ Редактировать ]
Трагічний випадок стався на Рівненщині. Деталь від колеса лісовоза влучила у пішохода. Чоловік помер. Хто відповідатиме за смерть людини?
Така у нас ситуація сталася в Березному. Буквально 20 хвилин тому у вантажівки зірвалося колесо та відірвало чоловіку руку.
Тут, на вулиці Корецькій, у місті Березне у лісовоза вибухнуло колесо.
Так гепнуло, що я думала, що то зірвалося.
Пані Галина каже: чоловік йшов тротуаром. Як раптом від колеса вантажівки, що їхала по той бік дороги, відскочила деталь і влучила у пішохода. Ударом його відкинуло під паркан.
Галина Ярмолка, жителька Березного:
Він лежав під тим, і лежала в стороні рука. Вже та мати його ту руку бачила, замотувала в щось, в якусь шматку. Ну да, й там голосила над їм.
Першою на допомогу кинулася сестра постраждалого. Галина - за фахом медик.
Галина Фінчук, сестра потерпілого:
Великий удар, що він продавив собі, можна сказати, череп сіткою - тобто, він падав, йому відрізало пів руки. Найшла майку, я зупинила артеріальну кровотечу, уже вибігло десь літр крові.
"Швидка" відвезла чоловіка до місцевої райлікарні. Медики боролися за нього понад дві години. Але травми були несумісні з життям.
Ірина Пилипака, завідувачка реанімації Березнівської центральної районної лікарні:
Він був без свідомості. Хворий поступив з політравмою - закрита черепно-мозкова травма, множинні садна.
Лісовоз, у якого вибухнуло колесо, - на штрафмайданчику.
Віталій Штемпель, начальник слідчого відділення ГУ Нацполіції у Рівненській області:
Відбулася розгерметизація колеса, внаслідок чого одна з деталей колеса відлетіла та потрапила у пішохода, який рухався у попутному напрямку.
Хто нестиме покарання за смерть пішохода? У поліції кажуть - наразі з'ясовують, хто був відповідальним за технічний стан лісовоза. На вигляд цьому "Уралу" - понад пів століття.
Петро Котелюх, брат загиблого:
Вона поїде знову в рейс і дальше буде різати ліс і вбивати людей. Там половина гальмівної системи не працює.
Лісовоз належить місцевому кооперативу з переробки деревини. Чи проходять їхні машини технічну перевірку - запитати ні в кого. Керівництво підприємства від журналістів тікає.
Анатолій, охоронець:
Вони всі знаходяться в лісі.
Загиблого сьогодні поховали. Винним у його смерті загрожує до 8 років позбавлення волі, - кажуть у поліції.
Це вже не перший такий трагічний випадок на Рівненщині. Торік деталь колеса від лісовоза вбила 11-річну дівчинку.
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