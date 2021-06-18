Трагічний випадок стався на Рівненщині. Деталь від колеса лісовоза влучила у пішохода. Чоловік помер. Хто відповідатиме за смерть людини?

Така у нас ситуація сталася в Березному. Буквально 20 хвилин тому у вантажівки зірвалося колесо та відірвало чоловіку руку.

Тут, на вулиці Корецькій, у місті Березне у лісовоза вибухнуло колесо.

Так гепнуло, що я думала, що то зірвалося.

Пані Галина каже: чоловік йшов тротуаром. Як раптом від колеса вантажівки, що їхала по той бік дороги, відскочила деталь і влучила у пішохода. Ударом його відкинуло під паркан.

Галина Ярмолка, жителька Березного:

Він лежав під тим, і лежала в стороні рука. Вже та мати його ту руку бачила, замотувала в щось, в якусь шматку. Ну да, й там голосила над їм.

Першою на допомогу кинулася сестра постраждалого. Галина - за фахом медик.

Галина Фінчук, сестра потерпілого:

Великий удар, що він продавив собі, можна сказати, череп сіткою - тобто, він падав, йому відрізало пів руки. Найшла майку, я зупинила артеріальну кровотечу, уже вибігло десь літр крові.

"Швидка" відвезла чоловіка до місцевої райлікарні. Медики боролися за нього понад дві години. Але травми були несумісні з життям.

Ірина Пилипака, завідувачка реанімації Березнівської центральної районної лікарні:

Він був без свідомості. Хворий поступив з політравмою - закрита черепно-мозкова травма, множинні садна.

Лісовоз, у якого вибухнуло колесо, - на штрафмайданчику.

Віталій Штемпель, начальник слідчого відділення ГУ Нацполіції у Рівненській області:

Відбулася розгерметизація колеса, внаслідок чого одна з деталей колеса відлетіла та потрапила у пішохода, який рухався у попутному напрямку.

Хто нестиме покарання за смерть пішохода? У поліції кажуть - наразі з'ясовують, хто був відповідальним за технічний стан лісовоза. На вигляд цьому "Уралу" - понад пів століття.

Петро Котелюх, брат загиблого:

Вона поїде знову в рейс і дальше буде різати ліс і вбивати людей. Там половина гальмівної системи не працює.

Лісовоз належить місцевому кооперативу з переробки деревини. Чи проходять їхні машини технічну перевірку - запитати ні в кого. Керівництво підприємства від журналістів тікає.

Анатолій, охоронець:

Вони всі знаходяться в лісі.

Загиблого сьогодні поховали. Винним у його смерті загрожує до 8 років позбавлення волі, - кажуть у поліції.

Це вже не перший такий трагічний випадок на Рівненщині. Торік деталь колеса від лісовоза вбила 11-річну дівчинку.