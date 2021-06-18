У Національній академії Служби безпеки України відбувся випуск молодих офіцерів. Загалом навчання завершили 156 курсантів, яким присвоєно звання "лейтенант".

На офіційній церемонії з вручення дипломів Голова СБУ Іван Баканов привітав майбутніх колег.

"Ви - молоді фахівці – стаєте безпосередніми учасниками змін всередині СБУ. Але є речі, що мають залишатися незмінними для співробітника Служби. Це професіоналізм, порядність, людяність, честь і гідність. За будь-яких обставин залишайтеся професіоналами і патріотами своєї країни! І тоді довіра українців до СБУ завжди буде на висоті", - звернувся до випускників Іван Баканов.

Він наголосив, що саме випуску-2021 випала нагода починати кар’єру в галузі безпеки у символічний час: напередодні 30-річчя з Дня незалежності України та проведення якісних змін у спецслужбі. І це, за його словами, покладає на молодих офіцерів додаткову відповідальність.

Голова СБУ закликав їх пам’ятати про Героїв спецслужби, які загинули під час бойових завдань на сході. Іменем одного з них – капітана Геннадія Біліченка – був названий цей курс.

Випускники вшанували пам’ять загиблих співробітників хвилиною мовчання і поклали квіти до Стіни пам’яті Героїв, яка розташована в будівлі Служби.

Перед офіцерами виступила дружина загиблого капітана Наталія Біліченко, яка побажала молоді якнайшвидше опанувати професію на практиці, щоб захищати країну від російської агресії.

"Мій чоловік став янголом-охоронцем не лише нашої сім’ї, але й вашого курсу. Розумію, що ваш шлях не може бути легким, бо ви обрали дуже відповідальну, ризиковану службу. Та я зичу вам найкращих життєвих доріг! Бажаю вам горіти на роботі, але не згорати. Працювати на повну, але водночас знаходити час на себе, на сім’ю, на життя. Прагнути більшого, але завжди залишатись порядними", - сказала вона.

Наостанок Іван Баканов побажав офіцерам, щоб служба на благо України була для них не обов’язком, а покликанням.