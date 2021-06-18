Літо час не лише для відпочинку, а й розпал трудової міграції. Навіть світова коронавірусна криза не зупинила процес глобалізації ринку праці.

Та чи така прибуткова робота за кордоном, як про неї кажуть?

Будівельник - одна з найпопулярніших професій серед трудових мігрантів. Саме на таких роботах, за словами досвідчених заробітчан, можна отримати непоганий прибуток. Щоправда, працювати доведеться фізично по 10-12 годин на день.

Зарплата там вища, це однозначно. Плюс зарплату отримували в доларах, в євро.

Михайло має п'ятирічний досвід роботи за кордоном. Починав ще 2013-го. Розповідає, тоді іноземні фірми висували до будівельників м'якші вимоги, ніж вітчизняні, тож і гроші можна було заробити швидше.

Михайло, майстер дільниці:

На той час зарплата в Україні була набагато нижча, на теперішній час, коли рух з Європою почався, в Україні зарплати виросли, розцінки на будівельні роботи так само. Тому зараз є позиції, по яких платять в Україні більше, ніж в Європі.

Та платять більше лише в кількох обласних центрах та у столиці. У жителів віддалених регіонів і маленьких міст вибір невеликий - роботи мало і гроші дрібні. У пошуках кращої долі їдуть зазвичай до Чехії, Угорщини та Польщі.

Василь Воскобойник, президент асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній із міжнародного працевлаштування":

За різними оцінками за кодоном працює від трьох до п'яти мільйонів українців. Потрібно розуміти, що в Україні вже сформувався прошарок населення, приблизно 13-16% від усього населення України - це люди, які постійно залучені до трудової міграції. Польща видала українцям 1 млн 800 тис. запрошень на роботу і ця цифра не набагато менша, аніж вона була у 2019, або 2018 роках. І це говорить про те, що, попри карантинні обмеження, українці шукають для себе роботу за кордоном.

Заробити, за фахом з дипломом про вищу освіту, за кордоном складніше. Зазвичай, на заваді стає мовний бар'єр. Юрій - лікар з України. Розповідає, німецьку вчив давно. Аби почати будувати кар'єру закордоном - складав іспити та підтверджував диплом. Тепер більше як рік живе та працює у Німеччині. Зізнається, їхав у пошуках вищого рівня життя.

Юрій, лікар:

Причин для миграции было достаточно много. Первая - это отсутствие системы здравоохранения, как таковой. Второй пункт - это заработная плата. Печальная тема, конечно же, для нас всех, медиков из Украины. Третий пункт - это отсутствие инфраструктуры и плохая окружающая среда, можно сказать. Для меня это очень важно. Хотелось жить в каких-то прогрессивных местах, где не только бетонные монолиты строятся, но и ощущать себя в каком-то сбалансированном мире.

Сальдо міграції в Україні досі залишається від'ємним. Щоправда, останнім часом іноземців на українській роботі побільшало.

Сергій Марченко, засновник рекрутингової компанії "Борщ", експерт ринку праці:

Зараз, якщо ви викличете таксі в Києві, ви дуже часто зможете побачити за кермом араба, індуса, африканця і дуже часто ці люди не можуть говорити українською і навіть англійською - тобто, вони тикають в планшет і показують адресу, ти сідаєш і їдеш. Багато людей займаються доставкою. Ми бачимо приблизно той самий процес, коли поляки поїхали в Англію, замість них поїхали працювати українці в Польщу, так і українці їдуть в Польщу, а замість них приїжджають індуси і працюють.

Подолати мовний бар'єр - дійсно найперша задача для іноземця, який працює за кордоном.

Двадцятип'ятирічний Джоб приїхав до України два роки тому з Камеруну. Поки вчить мову та підробляє таксистом - відкладає гроші на навчання у виші - планує стати інженером.

Джоб, таксист:

Взагалі, єдина можливість тут заробити - стати водієм таксі, тож у мене був невеликий вибір. дуже складно працювати, коли ти не розумієш мови. Клієнт дзвонить тобі, щось питає, наприклад, твою геолокацію, а ти нічого не можеш відповісти.

Зізнається, в Україні, рівень життя вищий, ніж у Камеруні, тож додому повертатися не планує. Загалом тенденція збільшення трудових мігрантів могла б покращити рівень української економіки. Щоправда, для цього, за словами експертів, потрібна послідовна державна політика - зі збільшення кількості робочих місць.