Свято на роботі. Напередодні Дня медика, який відзначатимуть в Україні завтра, мої колеги відвідали інститут Шалімова - там лікарі та медсестри рятують життя людей цілодобово.

Вже рік як Світлана буквально живе в лікарні. Палата їй замість рідної домівки. Торік почала відчувати слабкість. Звернулася до черкаських медиків, але діагноз швидко їй поставити не змогли.

Світлана, пацієнтка:

Була слабкість, задишка, асцит почав набираться. я тоді ще в одній лікарні була. Потом мені посовітували поїхати в Шалімова.

І вже в київському інституті жінці поставили страшний діагноз - цироз печінки. Вердикт: терміново потрібна трансплантація.

Чесно, не було якось я не можу це воспрінять, що воно действительно.... Дуже дякую і лікарям і медперсоналу - медсестрички тут всі хароші.

Донора, який підійшов би за всіма параметрами шукали довго. Врешті, печінку жінка отримала від трупного донора. Десять годин на операційному столі та п'ять днів у реанімації - тепер, як каже Світлана, у неї почалося нове життя.

Операція дуже складна. Боялася, но не жалію і всім буду казати, що не страшно.

Окрім печінки, у національному інституті імені Шалімова пересаджують нирки та серце. За словами самих лікарів, процес пересадки органів в Україні зрушив із мертвої точки, коли кілька років тому в законодавство внесли зміни.

Олександр Гриненко, завідувач відділу хірургії та трансплантації печінки Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

Трансплантується або повністю печінка, як орган, або частина, половина органу, якщо трансплантація від родинного донора. У цьому році вже виконано 14 трансплантацій загалом - 3 від родинного донора і 11 від категоричного. Потреба складає не 13 трансплантацій, а 300 на рік. Але якщо, наприклад, останнього року ми виконали 10 трансплантацій загалом, то зараз за пів року вже 13.

А це вже відділення ендоваскулярної хірургії. Тут рятують пацієнтів з інфарктами та діагностують хвороби.

Вот такой катетер - он рентген-контрастный. когда мы вводим его в русло пункционно, он виден на рентгене и через него вводим маленькие устройства.

Такі ангіографи коштують близько мільйона доларів кожен, а ще потребують постійного обслуговування. Та й працювати з такою технікою можуть не всі лікарі. Для цього треба пройти спеціальні курси.

Сергій Фуркало, завідувач відділом рентген-ендоваскулярної хірургії та ангіографії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

Есть и обратная сторона медали - нужно иметь много разнонаправленных специалистов. То есть, имея несколько врачей одного профиля - они не закрывают все проблемы, поэтому нужен целый ряд специалистов, которые специализированы под те или иные заболевания.

Не менш кропітка робота і у працівників відділення мікросудинної та пластичної хірургії. Тут можуть, буквально, зібрати людину заново - пришити відтяті кінцівки. Роботи тут побільшало, коли на сході почалися бойові дії, розповідають лікарі. А ще у відділенні рятують пацієнтів із так званою, слоновою хворобою, коли в кінцівках застоюється лімфа, через що вони набувають неприродньо великих розмірів.

Іван Барна, завідувач відділенням мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

У нас була недавно пацієнтка, ми оперували. Рука - ми її зважували - около 40 кг. Ми таких пацієнтів теж лікуємо. Обхват плеча около 80 см. Ми стараємося забрати пошкоджену підшкірну клітковину за допомогою ліпофіброаспірації, а потім ми резакційно-пластичну операцію проводимо, ми її зменшуємо шляхом оперативного втручання - відсікаємо надлишок тканин і цій пацієнтці ми забрали близько 12 кг.

Протягом останнього року в інституті загалом виконали більше восьми тисяч операцій. І вже влітку, як зазначають лікарі, бюджет, виділений інституту на 2021 рік буде використаний. Тож додаткові гроші на розвиток проситимуть у держави.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова:

Я дуже вдячний зараз і Уряду і Верховній Раді й особисто президенту за те, що наш заклад, який є головним в країні, - він оновлюється, фінансується, держава виділяє гроші і я дуже радий, що вони звертають увагу на медицину. На жаль, це прийшлось на час, коли світ захлеснула епідемія ковіду, але я дуже вдячний, ще раз кажу, уряду і державі, що вони повернулись більше до медицини. У нас тісна співпраця із комітетом ВРУ і з Міністерством охорони здоров'я.

Наступного року Інституту імені Шалімова виповниться п'ятдесят. Ювілей лікарі планують святкувати з тисячами врятованих життів на рахунку.