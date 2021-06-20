"Вся в крови": блогер после серьезного ДТП начала записывать видео для подписчиков [ Редактировать ]
В Киеве произошла автоавария, в которой тяжело пострадала юная девушка. Сразу после ДТП она записала сториз для Instagram, так-как является блогером.
Видео опубликовал канал "Киев Оперативный". В видеоролике девушка вся в крови лежит вблизи места аварии. Видно, что с блогершей общается врач и пытается ее успокоить.
По словам медика, после ДТП у пострадавшей раны на голове и сломана нога.
Во время эпизода окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.
"Мне очень больно в ноге, меня очень болит нога",– говорила она.
При этом она уверяла подписчиков, что с ней все будет в порядке.
Ранее сообщали, что известный российский блогер Михаил Литвин выпустил новое скандальное видео. На нем он объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым своим товарищам за деньги выполнить экстремальные, а порой и опасные действия. Он примотал человека на скотч к вертолету и взлетел в воздух.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Киеве, на бульваре Дружбы народов, который состоит из восьми полос для движения транспорта, произошло смертельное ДТП
Удар був такої сили, що водій автівки, його дружина та 6-річна донька загинули на місці
В Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали семь человек, среди которых были дети
На месте крушения поезда ведутся работы по оказанию помощи и спасению
Здивуванню поліцейських не було меж, коли на водійському сидінні вони побачили дев'ятирічну дівчинку, а поруч на сусідньому сидінні - її чотирирічну сестру