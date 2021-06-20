В Киеве произошла автоавария, в которой тяжело пострадала юная девушка. Сразу после ДТП она записала сториз для Instagram, так-как является блогером.

Видео опубликовал канал "Киев Оперативный". В видеоролике девушка вся в крови лежит вблизи места аварии. Видно, что с блогершей общается врач и пытается ее успокоить.

По словам медика, после ДТП у пострадавшей раны на голове и сломана нога.

Во время эпизода окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.

"Мне очень больно в ноге, меня очень болит нога",– говорила она.

При этом она уверяла подписчиков, что с ней все будет в порядке.

Ранее сообщали, что известный российский блогер Михаил Литвин выпустил новое скандальное видео. На нем он объявил своеобразный аукцион, предложив шестерым своим товарищам за деньги выполнить экстремальные, а порой и опасные действия. Он примотал человека на скотч к вертолету и взлетел в воздух.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.