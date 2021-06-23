Столиця Туркменистану виявилася найдорожчим містом для іноземців [ Редактировать ]
Столиця Туркменистану виявилася найдорожчим містом для іноземців. У щорічному світовому рейтингу Ашгабат посунув на друге місце торішнього лідера - Гонконг. Замикає топ-трійцю - столиця Лівану, Бейрут.
До першої десятки також увійшли Токіо, Цюрих, Шанхай, Сингапур, Женева, Пекін і Берн. І якщо визнані світові бізнес-хаби дорогі через вартість нерухомості, то Ашгабат та Бейрут опинилися на перших позиціях через економічні проблеми.
Натомість найдешевшим для життя містом у цьогорічному рейтингу стала столиця Киргизстану Бішкек. А от Київ на 149 сходинці.
по теме
Бердянськ в очікуванні. Ще день-два і цією новісінькою автомагістраллю помчать тисячі "колорадів" - саме так місцеві колись називали відпочивальників
Ще день-два і до Бердянська помчать тисячі відпочивальників - де зупинитися і що пропонують туристам у перлині Азова?
Спричинило такі плани антидемпінгове розслідування, проведене Американською Асоціацією виробників меду
Замість звичайного туру можна організувати велотур просторами Чорнобиля. Проїхати велосипедом дозволено як всередині зони, так і за її межами, по сусідніх селах.
За день екскурсії людина отримає приблизно таку ж дозу радіації, як за двогодинний політ у літаку або значно менше, ніж при рентгенографії