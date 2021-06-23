Столиця Туркменистану виявилася найдорожчим містом для іноземців. У щорічному світовому рейтингу Ашгабат посунув на друге місце торішнього лідера - Гонконг. Замикає топ-трійцю - столиця Лівану, Бейрут.

До першої десятки також увійшли Токіо, Цюрих, Шанхай, Сингапур, Женева, Пекін і Берн. І якщо визнані світові бізнес-хаби дорогі через вартість нерухомості, то Ашгабат та Бейрут опинилися на перших позиціях через економічні проблеми.

Натомість найдешевшим для життя містом у цьогорічному рейтингу стала столиця Киргизстану Бішкек. А от Київ на 149 сходинці.