В среду, 23 июня, президент России Владимир Путин предложил западным странам новое "уравнение безопасности". Об этом он сказал в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому - продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.

Он заверил, что Москва якобы стремится к снижению рисков, обеспечению предсказуемости и решению разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями.

Ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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