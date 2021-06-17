Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал жесткие заявления президента США Джо Байдена во время его встречи с российским лидеров Владимиром Путиным в Женеве.

Прошедший саммит показал, что настало время заставить Россию уйти из Украины.

"Этот саммит продемонстрировал, что США вернулись, и теперь пора заставить Россию отступить с Украины", - сказал Кулеба, добавив, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Ранее Козак рассказал об участии США в переговорах по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.