На Прикарпатье выпускники массово отравились на праздновании [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области во время празднования выпускного отравились 11 человек. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
"По сообщению от Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней в регионе зарегистрирован групповой очаг острой кишечной инфекции. Заболели 11 человек, из них 6 подростков, которые праздновали выпускной вечер в гостинично-ресторанном комплексе", - говорится в сообщении.
Со слов пострадавших, первые признаки заболевания - тошнота, рвота, температура - появились ночью после выпускного. Среди жалоб общая слабость, повышение температуры тела до 38-39 С, понос, тошнота, рвота, боли в животе.
Пострадавшие обратились за медицинской помощью и госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы в течение следующих трех дней. Состояние больных - удовлетворительное, средней степени тяжести.
"Начато эпидемиологическое расследование. Обследовано 24 человека -11 заболевших, 4 работников учреждения, 9 контактных лиц. Проведено 33 бактериологические обследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге, в том числе пищевых продуктов, смывов, питьевой воды", - сообщили в Минздраве.
Источник возбудителя инфекции и основная причина вспышки сейчас устанавливается.
Также продолжается эпидемиологическое расследование очага по месту возникновения вспышки и очагов по месту жительства заболевших.
Кроме того, в Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравились шестеро детей. Полиция начала расследование. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.
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